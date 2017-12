Morreu João Pedro Carvalheiro

João Pedro Carvalheiro morreu, no dia 17 de dezembro, vítima de doença prolongada.

O antigo professor de Educação Visual e Tecnológica tinha 73 anos e apesar de não ser natural de Almeirim estabeleceu muitas amizades no concelho onde viveu também muitos anos.

João Pedro Carvalheiro esteve ainda ligado aos jogos florais e ao desporto. Foi árbitro dos quadros do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém, tendo chegado a ser assistente na primeira categoria com Alder Dante e Mário Luís, na década de 70 do século passado. Na rádio RCA Ribatejo desempenhou ainda as funções de comentador de arbitragem.

João Pedro Carvalheiro foi também observador de árbitros no Inatel.

O funeral realizou-se esta segunda-feira, dia 18 de dezembro.