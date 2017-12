Contentores do lixo ardem em Almeirim e Benfica do Ribatejo

Este domingo e segunda-feira, dias 17 e 18 de dezembro, pelo menos dois contentores de lixo foram consumidos pelas chamas em Almeirim e Benfica do Ribatejo. As autoridades suspeitam de colocação de cinzas, uma situação que já não é nova no concelho.

Em Almeirim ardeu por completo um contentor subterrâneo na noite de domingo, junto à praça de toiros. Já em Benfica do Ribatejo, um contentor de rua ficou destruído depois de ser consumido pelo fogo situação que correu pelas 7h51 desta segunda-feira. Estiveram no local quatro elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por duas viaturas para extinguir o foco de incêndio.

De recordar que no final de 2016, a Câmara Municipal de Almeirim lançou uma campanha de sensibilização e alerta para a colocação de brasas nos contentores do lixo no concelho. Na altura, a autarquia faz saber que ocorreram diversos incidentes ao longo das semanas de mais frio, obrigando os Bombeiros Voluntários de Almeirim a um trabalho desmedido e com elevados prejuízos para os bolsos dos contribuintes.

A Câmara revelou na altura que cada contentor novo custa cerca de 200 euros ao erário público.