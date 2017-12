Atletismo do Sporting Clube de Portugal traz atleta Olímpica e faz estágio de Natal em Almeirim

A Academia de Atletismo do Sporting Clube de Portugal realiza um estágio de natal nos próximos dias 18 a 21 de dezembro, em Almeirim. Para além desta vertente, o clube promove no dia 20 de dezembro, uma palestra com a atleta Cátia Azevedo, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval.

O clube lisboeta traz durante três dias, mais de 60 atletas do SCP que farão de Almeirim o seu centro de treinos. Esta iniciativa conta com a parceria da Câmara Municipal de Almeirim.

A palestra que dá pelo nome “As pistas de uma enfermeira” é aberta a toda comunidade e pretende dar a conhecer que é possível conciliar de forma responsável e com sucesso os estudos e a atividade de atleta. Cátia Azevedo é enfermeira e atual recordista portuguesa dos 400 m, sendo um exemplo de alguém que conciliou os estudos com a carreira de atleta de sucesso.

A palestra está agendada para as 21h30, no dia 20 de dezembro, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval.