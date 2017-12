Cadeira para Fernando Ferreira chega em fevereiro

A Segurança Social já efetuou a transferência bancária para Fernando Ferreira. O Almeirinense sabe que a Segurança entregou 34200 euros esta sexta-feira, dia 15. O anúncio foi feito poucos dias antes de Tiago Leite deixar o cargo de Diretor Distrital da Segurança Social.

Fernando Ferreira de 36 anos, neste momento tem uma cadeira de rodas emprestada pelo Centro de Alcoitão e precisa de ajuda para obter um equipamento seu. A encomenda para o novo equipamento (cadeira e gruas) já foi feita e deve chegar até fevereiro. Até lá, a cadeira emprestada por Alcoitão vai continuar a ser utilizada por Fernando.

Com o dinheiro já angariado, Fernando Ferreira vai fazer as obras em casa e a campanha a recolha de tampinhas deverá ser utilizada para a cama articulada.

É Engenheiro Agrónomo, tem dois filhos e em 1999 ficou a saber que tem Esclerose Múltipla, mas tem vindo a perder mobilidade até que ficou dependente de uma cadeira de rodas. Com o avanço da doença foi forçado a despedir-se da empresa onde trabalhava.

Pode ajudar doando algum valor através do IBAN: PT50 0007 0000 0002 9421 4592 3 ou juntando tampas e entregando-as na Fisioterapia da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim e no Colégio do Clube dos Infantes.