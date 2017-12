Os alunos da Escola Febo Moniz do Clube Europeu ganharam o primeiro prémio nacional no concurso dos Clubes. Os três melhores projetos são distinguidos com esse prémio. No primeiro lugar ficaram o Instituto Educativo do Juncal e Escola de Vilela.

Já em outubro, o Clube Europeu de Almeirim conquistou o Selo Europeu de Qualidade relativo ao projeto de eTwinning: “Let’s lead our lives by the EU values!