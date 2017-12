Agência Regional de Promoção Turística Externa reúne no Casal Branco

A Quinta do Casal Branco recebeu, esta quarta-feira, dia 13, a reunião da Agência Regional de Promoção Turística Externa.

Dos vários assuntos abordados destaque para o balanço da Convenção da AITO, C. M. Mértola – Proposta de parceria para candidatura ao Valorizar “Mértola, Património de Todos // Do Património ao Turismo Criativo, Experiencial e Acessível”, Comunicação entre a Agência e Associados relativa a pedidos formulados por Operadores, Eventual candidatura a “European Best Destination 2018”, Contrato Turismo de Portugal – ARPT Alentejo para 2018 e “Programa de Apoio à Captação e Realização de Congressos e Eventos Corporativos e Associativos – concelhos do interior do país afetados pelos incêndios de 2017”.

Na reunião marcou presença a Vereadora Ana Casebre que tem a pasta do Turismo.