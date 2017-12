Gentes de Almeirim passa a membro efetivo da Federação Folclore Português

O Grupo “Gentes de Almeirim” é membro efetivo da Federação Folclore Português. O anúncio foi feito na noite de “Cantares ao Menino” realizado no dia 9 de dezembro na Igreja de Almeirim. Este é o reconhecimento pelo seu trabalho na divulgação das do concelho e da região.

O Encontro de Cantares ao Menino apresentou um conjunto de cânticos de louvor e adoração ao Menino enquadrado no ciclo natalício de norte a sul do país. Estarão com as Gentes de Almeirim, o Grupo Folclórico e Etnográfico de Alfarelos, Soure – Baixo Mondego, O Rancho Folclórico “Os Pastores de São Romão”, Seia – Serra da Estrela e o Rancho Etnográfico de Santiago do Bougado, Trofa– Douro Litoral.

Este serão diferente teve também uma dimensão solidária com as Gentes de Almeirim a pedirem que cada pessoa levasse um alimento para integrar os cabazes a oferecer a famílias carenciadas.