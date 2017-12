Encontro de Cantares ao Menino é já no dia 9

As Gentes de Almeirim, associação cultural e etnográfica, irá promover o 5.º Encontro de Cantares ao Menino no próximo dia 09 de dezembro pelas 21h30 na Igreja Paroquial de Almeirim.

O Encontro de Cantares ao Menino apresenta um conjunto de cânticos de louvor e adoração ao Menino enquadrado no ciclo natalício de norte a sul do país. Estarão com as Gentes de Almeirim, o Grupo Folclórico e Etnográfico de Alfarelos, Soure – Baixo Mondego, O Rancho Folclórico “Os Pastores de São Romão”, Seia – Serra da Estrela e o Rancho Etnográfico de Santiago do Bougado, Trofa– Douro Litoral.

A preservação dos Cantares ao Menino reaviva a memória de uma comunidade em determinado local contribuindo para a valorização da identidade pessoal onde os valores natalícios de hoje cada vez mais se distanciam da essência do Natal. Essa essência vem desde a preparação da celebração do Natal no tempo de Advento até ao encerramento do ciclo natalício com a Epifania conhecido como o dia de Reis.

A mostra destes cantares apresenta as diferenças existentes no nosso país, cada região era portadora de uma vivência específica do Natal mas um único sentimento, o de celebrar o nascimento de Deus Menino a partir do mistério da Encarnação. Os grupos presentes confirmarão as diferenças mas unem-se em torno da celebração do nascimento de Cristo.

Este evento também se torna não só um encontro de cantares do ciclo natalício com mas também um encontro de amigos unidos pelo gosto da tradição preservando as suas memórias e apresentando-as aos outros. Para as Gentes de Almeirim este encontro terá um sabor especial na medida em que durante o evento receberá das mãos da Federação do Folclore Português o diploma de sócio efetivo o que significa que as Gentes de Almeirim passarão a constar de um quadro de grupos certificados pela qualidade e representatividade etnográfica. Será um momento de reconhecimento a nível nacional pelo trabalho que tem sido desenvolvido pelo grupo desde 2006 aquando a primeira gravação do seu CD proveniente da análise e tratamento de recolhas etnográficas no concelho de Almeirim

No dia 9 de dezembro será um serão diferente mas sempre com a dimensão solidária peculiar às Gentes de Almeirim por isso pedimos que cada pessoa traga um alimento para integrar os cabazes a oferecer a famílias carenciadas.

O Encontro conta com a colaboração e apoio da Câmara Municipal de Almeirim, Junta de Freguesia de Almeirim, Federação do Folclore Português, Jornal Folclore e a Rádio do Folclore Português os quais se farão representar na sessão de boas-vindas a decorrer no auditório da Biblioteca Municipal de Almeirim.

As Gentes de Almeirim contam com a vossa presença partilhando o Natal das memórias dos nossos antepassados.