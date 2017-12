Secção de take-away é novidade no Meu Super de Fazendas de Almeirim

O Meu Super das Fazendas de Almeirim tem uma novidade para os seus clientes: Churrasqueira Take Away.

Neste novo serviço estão disponíveis diariamente frango assado, pato, coelho, espetadas de porco, leitão e muito mais. Para acompanhar também pode adquirir batatas fritas, arroz de forno e legumes.

A loja dispõe de serviço de Pay Shop, na pastelaria há bolos de aniversário por encomenda, broas, tortas, molotof, pudins e bolos da época, sem contar com os bolos diários de pastelaria. No talho tradicional: Molhinhos de Borrego, Tripas, línguas de porco, bofe, rins, fígado, queixadas de porco, chouriço caseiro, queijos alentejanos, carnes nacionais porco, vaca e borrego alentejano. Na mercearia dispõe de produtos de marca Continente e na padaria tem o pão quente pela manhã, à tarde tarde e noite, baguetes, baguete rústica, carcaça de centeio, alfarroba, soja broa de milho. Na frutaria tem fruta da região aos melhores preços e frescura diária.

Este estabelecimento abriu portas no dia 25 de julho de 2015 e continua com o serviço de cafetaria e com o talho tradicional, que sempre foi uma grande aposta neste estabelecimento.

Mais info:

Estrada dos Paços 128- Fazendas de Almeirim | Telm: 915 578 271

Horário: Segunda a Sábado – 9h-20:30h | Domingos e Feriados-9h-14h