Frio fica até quinta e chuva regressa na sexta-feira

Nos primeiros quatro dias desta semana, de 4 a 7 de dezembro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta que as temperaturas mínimas estejam entre um e dois graus centígrados e as máximas previstas entre os 15 e 16 graus celsius.

O IPMA prevê que o regresso da chuva aconteça na próxima sexta feira, 8 de dezembro, e com isso também as temperaturas vão subir, a temperatura mínima sobe para os seis graus e as temperaturas máximas irão variar 16 e 19 graus celsius. A precipitação é esperada entre sexta-feira e domingo, dias 8 e 10 de dezembro.

Durante esta semana, em termos globais, as temperaturas mínimas baixaram em todo o território e Almeirim não foge à regra com as mínimas a atingiram um grau.