Tentativa de agressão retira de campo Persi

O derby entre o Fazendense e o U. Almeirim ainda mexe e Persi viu o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém aplicar-lhe seis jogos de suspensão.

Pelo que o nosso jornal apurou, Persi terá tentado agredir o árbitro no derby da última semana que terminou empatado a uma bola.

O jogador que alinha pela primeira temporada com a camisola do clube foi a contratação mais sonante do último verão e apresentado com o maior reforço do clube unionista. Persi é o melhor marcador da 1.ª Divisão Distrital mas com este incidente mancha o percurso no clube que diz “ser o simbolo da cidade”.