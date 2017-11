Fernando Ferreira entrega primeiras toneladas tampas

Fernando Ferreira iniciou, esta segunda-feira, dia 27 novembro, o envio das tampas que estavam na garagem para a Resitejo. Fernando Ferreira contou com a colaboração da Câmara Municipal de Almeirim e da carrinha dos monstros.

Fernando Ferreira de 36 anos, neste momento tem uma cadeira de rodas emprestada pelo Centro de Alcoitão e precisa de ajuda para obter um equipamento seu. Fernando tem de juntar cerca de 70 toneladas de tampinhas para obter uma cadeira, embora apenas tenha conseguido juntar cerca de 13 toneladas, que guarda na sua garagem.

É Engenheiro Agrónomo, tem dois filhos e em 1999 ficou a saber que tem Esclerose Múltipla, mas tem vindo a perder mobilidade até que ficou dependente de uma cadeira de rodas. Com o avanço da doença foi forçado a despedir-se da empresa onde trabalhava.

Pode ajudar doando algum valor através do IBAN: PT50 0007 0000 0002 9421 4592 3 ou juntando tampas e entregando-as na Fisioterapia da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim e no Colégio do Clube dos Infantes.