Almeirinense atinge final na Talent Discover Sports

José Rodrigues atingiu no dia 26 de novembro a final do Torneio Veteranos B Indoor, promovido pela Talent Discover Sports. Rui Santos atingiu ainda a meia-final em +35 e Gonçalo Andrade em +45.

O tenista da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim defendia o estatuto de 1º cabeça-de-série, mas acabou por ceder na partida decisiva frente a Elói Reis, do Clube Ténis das Caldas da Raínha, por 6/1 e 7/5.

Em +35, Rui Santos atingiu ainda a meia-final, cedendo apenas para o colega de equipa, José Rodrigues, por 6/2 e 7/5. Em +45, Gonçalo Andrade ultrapassou o 1º cabeça-de-série na ronda inaugural, cedendo apenas nas meias-finais frente ao vencedor do torneio, Paulo Travassos, da Beloura Tennis Academy, por 6/4 e 6/0.

Na vertente feminina de +45, Ana Paula Rosário alcançou o 3º lugar do grupo com duas vitórias, enquanto Isabel Carvalho classificou-se em 4º lugar, com uma vitória.

Em séniores, Nuno Silva participou no São João TC 3, onde cedeu na ronda inaugural frente a Manuel Sousa, do Clube Ténis Paço do Lumiar, 4º cabeça-de-série da prova.