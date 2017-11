Sopa de Feijão com Couves e Requentado

Ingredientes:

Sopa:

600g de feijão branco

1 Cebola, Azeite q.b

2 Couves Portuguesas

Requentado:

Resto da sopa de Feijão com couves

3dl de azeite

6 Dentes de alho

Farinha de milho q.b.

Modo de preparação: Faz-se a sopa suficiente para duas refeições. O feijão é cozido em água abundante com a cebola e um fio de azeite. Quando o feijão estiver cozido junta-se as couves cortadas em caldo verde grosso. Tempera-se de sal e deixa-se cozer. Servir quente. O Requentado: No dia seguinte, leva-se o resto da sopa ao lume, a ferver. Junta-se o azeite, os dentes de alho inteiros e farinha de milho em quantida

de suficiente para enxugar o caldo, obtendo um preparado semelhante à consistência da açorda. Deixa-se o requentado ferver, mexendo sempre para evitar que pegue ao fundo do tacho. Nesta altura e enquanto mexe, se for necessário junta-se azeite, pois deve saber a azeite. Serve-se muito quente ao almoço e acompanhado de bacalhau assado na brasa ou com sardinhas assadas. Também pode acompanhar carapaus ou sardinhas fritas.