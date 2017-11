Carrinha leva tudo à frente, provoca estragos e foge

Um casal, junto com o seu filho de dois anos iam a sair do Colégio Conde de Sobral quando ouvem um grande estrondo. Trata-se de um condutor de uma carrinha que terá perdido o controlo da viatura, destruindo pinos metálicos e também causando outros danos na via.

O choque, ao início da noite desta terça-feira, dia 21, terá provocado a deslocalização de uma pedra que quase acertou no casal e descreveu o local como “É um caos”.

O condutor do veículo, descrito como um homem na casa dos 60 ou 70 anos fugiu do local, mas as autoridades já tomaram conta da ocorrência.